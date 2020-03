Erster Plan steht: So könnte es mit den großen Fußball-Turnieren und -Ligen weitergehen

Vermischtes

Klar ist: Im Sommer 2020 wird mit höchster Wahrscheinlichkeit keine Europameisterschaft ausgetragen. Stattdessen wäre hier Platz für Nachholspiele der nationalen Ligen.

Marathon-Sitzungen beim europäischen Fußball-Verband UEFA. Die UEFA berät am Dienstag mit Club-Vertretern, wie mit dem Fußballspielplan in Zeiten von Corona umgegangen werden soll. Nach-Informationen ergab eine erste Sitzungs-Runde schon einmal, dass die UEFA den Vorschlag, die für Juni und Juli anstehende pan-europäische Europameisterschaft abzusagen, vorbringen möchte. Somit ist auch vom Tisch, dass möglicherweise Russland als alleiniger Gastgeber einspringen könnte. Russland hatte sich hierfür angeboten.Somit schafft die UEFA Platz, damit die nationalen Ligen, die wegen der Erkrankung zahlreicher Menschen an dem Grippevirus zur Zeit pausieren, ihre Spieltage im Hochsommer nachholen können. Das ist für Vereine nicht zuletzt unter wirtschaftlichen Aspekten wichtig. Erarbeitet wurde nun also der Plan, die EM in Europa wird um ein Jahr verschoben und somit im Juni und Juli 2021 ausgetragen. Zu dieser Zeit hätte eigentlich die neue FIFA-Klub-WM, quasi eine Champions League rund um den Globus, stattfinden sollen. Die Klub-WM weicht auf den Sommer 2022 aus – hier findet kein großes Turnier statt. Aber: Die nationalen Ligen starten etwas früher, weil ab Ende November 2022 bekanntlich die nächste Fußball-WM in Katar ausgetragen wird.Noch unklar sind alle generellen finanziellen Folgen. Angeblich kostet eine EM-Verschiebung rund 300 Millionen Euro, die die UEFA von den nationalen Ligen (also deren Clubs) einkassieren möchte. Eine Verschiebung der EM hätte Folgen in Deutschland für ARD und ZDF - die Sender würden hier hohe Werbeeinnahmen verlieren. Darüber hatten die Vermarkter mit Vorausblick schon in den zurückliegenden Tagen geklagt.