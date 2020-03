Schade: Super RTL streicht TOGGO-Tour

Vermischtes

Aufgrund des Corona-Virus wird die diesjährige Veranstaltungsreihe abgeblasen.

„Diese Entscheidung fällt uns wirklich schwer. Aber als Deutschlands führender Content-Anbieter für Kinder nehmen wir unsere Verantwortung gegenüber unseren kleinen und großen Zuschauern sehr ernst“, teilte der Geschäftsführer von RTL Disney Fernsehen GmbH, Claude Schmitt am Dienstag mit. Der Unterhaltungssender hat aufgrund des Corona-Virus die Ende Mai geplante TOGGO-Tour für 2020 abgesagt.„Die Entwicklung der aktuellen Lage kann niemand absehen. Es ist daher der einzig vernünftige Schritt, eine geplante Event-Tour mit über 600.000 Besuchern aus ganz Deutschland vorsorglich ausfallen zu lassen“, so lässt sich Schmitt zitieren. Im vergangenen Jahr besuchten zahlreiche Kinder und deren Begleitpersonen die in vielen Städten gastierende TOGGO-Tour. Ein Highlight war ein Foto mit dem «Drachenzähmen leicht gemacht»-Star Ohnezahn, auf dem man sich möglichst lange halten musste.Die jungen Menschen konnten ihr Können beim Wozzle-Duzzer-Lauf unter Beweis stellen und am großen Gewinnspiel teilnehmen. Super RTL bot den Kindern in der Regel viele Spielstationen, die mit einem bunten Unterhaltungsprogramm verbunden waren. Bereits seit dem Jahr 1997 fand die TOGGO-Tour jedes Jahr in der Bundesrepublik Deutschland statt.