Trauriger Geburtstag: Auch «Verstehen Sie Spaß»-Jubiläum kommt aus leerem Saal

Vermischtes

Im April wird zudem eine weitere Ausgabe aufgezeichnet, die ebenfalls auf Publikum verzichten muss.

Es ist zur Zeit absoluter Standard: Studiopublikum ist in Zeiten der rasanten Coronaausbreitung nicht möglich. Dies betrifft nun auch zwei anstehende Episoden des ARD-Unterhaltungsklassikers. Besonders bitter: Anfang April feiert die Sendung mit Guido Cantz ihren 40. Geburtstag. Die Jubiläumssendung wird nun also in einem leeren Studio hergestellt.Der SWR hat sich dafür entschieden, bis Ende April aufgrund der Corona-Krise und der Vorgaben der Gesundheitsbehörden sowie der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts sämtliche Studioproduktionen ohne Publikum durchzuführen. Auch Pressevertreter werden die Produktion nicht besuchen können.Gleiches gilt für eine weitere Ausgabe der Sendung, die Anfang April aufgezeichnet wird, aber erst am 11. Juli im Ersten ausgestrahlt werden soll.