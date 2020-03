TV-Adaption von «Dan Sommerdahl» bekommt Starttermin

TV-News

Nach jahrelanger Produktion und Planung wird die Krimireihe im ZDF in vier Teilen immer am Sonntagabend zu sehen sein.

Seit vier Jahren arbeiten ndF, TV2 Denmark und Distributor Dynamic Television schon an einer Adaption der-Romane für das Fernsehen. Nachdem das ZDF 2018 eingesteigen war, wurde im vergangenen Jahr vier 90-Minüter gedreht. Nun hat man endlich einen Starttermin für die Reihe gefunden. Am 26. April findet der erste Teil,den Weg ins TV. Statt zur besten Sendezeit soll die Adaption immer sonntags ab 22.15 Uhr laufen. Die Drehbücher für die Romanadaption von Krimiautorin Anna Grue stammen von Lolita Bellstar.In den Hauptrollen stehen, entsprechend der dänischen Produktion, wenig überraschend dänische Schauspieler. Die drei Hauptermittler werden von Peter Mygind, Laura Drasbæk und André Babikian verkörpert. Dan Sommerdahl (Peter Mygind) ist Polizist in Helsingør, der Stadt, in der er aufgewachsen ist. Seine Frau Marianne (Laura Drasbæk) ebenso wie seinen besten Freund Flemming (André Babikian) kennt er seit ihrer gemeinsamen Schulzeit. Heute sind sie Kollegen in der gleichen Polizeistation. Dass Marianne sich von Dan trennen will, macht die Zusammenarbeit zunächst etwas kompliziert. Dennoch bilden die drei ein beinahe unzertrennliches Trio: Dan und Flemming als Kommissare, Marianne als Chef-Forensikerin im Team.Das Team startet die Ermittlungen, als am 25. Hochzeitstag von Sommerdahl und Frau Marianne eine Frauenleiche am Strand von Helsingør gefunden wird. Das Opfer hatte wenige Wochen zuvor ein Kind zur Welt gebracht, doch von dem Säugling fehlt jede Spur. Dan und Flemming nehmen die Ermittlungen auf und suchen neben dem Mörder vor allem nach dem vermissten Neugeborenen, das ohne Versorgung nur noch wenige Stunden zu leben hat – ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.