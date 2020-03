«Goodbye Deutschland!» hat schon bessere Zeiten gesehen

Quotennews

Die Auswanderershow meldete sich am Montagabend mit neuem Material in XXL-Version aus Mallorca zurück. «4 Hochzeiten» startete am Nachmittag schwach, für «Shopping Queen» lief es wesentlich besser.

“Viva Mallorca!” hieß es am Montagabend bei Vox. Dani Büchner und Co. meldeten sich aus dem deutschen Urlaubsparadies Nummer eins zurück und durften direkt von 20.15 Uhr bis nach Mitternacht ran. Allerdings stießen die Auswanderer über den Abend hinweg auf vergleichsweise geringes Interesse der Zuschauer. Die Ausgabe erreichte im Schnitt nur 400.000 klassisch Umworbene und insgesamt 0,90 Millionen Zuschauer. In der Vergangenheit waren oft über eine Million Zuseher drin. So kamnicht über ausbaufähige 5,3 Prozent bei den Werberelevanten hinaus.Zuletzt waren im Januar in der Primetime ebenfalls am Montag noch solide 7,1 Prozent drin. Damals ging die neue Folge allerdings auch nur zwei Stunden lang und man begeisterte insgesamt 1,40 Millionen Zuschauer. Mit der XXL-Ausgabe an diesem Montag fuhr man die schlechtesten Zahlen der Show in der Primetime seit fast zwei Jahren ein. Auch wenn «Goodbye Deutschland!» im vergangenen Jahr oft unter dem Senderschnitt lag, reichte es meist für mehr als sechs Prozent in der klassischen Zielgruppe. In der kommenden Woche geht der Blick nach Afrika nur bis 22.15 Uhr. Dann sollte wieder etwas mehr drin sein.Am Nachmittag gab es bei einem Vox-Format ebenfalls den Start neuer Folgen zu sehen.ging in eine neue Runde. Mit überschaubaren 4,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fand der Auftakt der neuen Staffel allerdings wenig Anklang. Insgesamt waren mit 0,29 Millionen Zuschauern nur 2,5 Prozent Marktanteil drin. Deutlich besser lief es da für dieab 15 Uhr, die im Vorfeld sehr gute 8,4 Prozent Zielgruppen-Sehbeteiligung holte.