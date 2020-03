Corona-Krise und neuer Juror: Wie geht es bei «DSDS» weiter?

TV-News

RTL-Geschäftsführer Graf glaubt, dass es für «Let’s Dance» und «Deutschland sucht den Superstar» am Wochenende weitergehen kann. Gerüchte über Michael Wendler als neuen Juror will der Sender hingegen nicht bestätigen.

Aufgrund der anhaltenden Ausbreitung des Coronavirus soll das öffentliche Leben in Deutschland in den kommenden Wochen weiter eingeschränkt werden. Dies dürfte zunehmend auch mit Auswirkungen auf die Medien- und TV-Branche verbunden sein. Die großen Live-Shows der Privatsender sollen aber erst einmal fortgesetzt werden. Nachdem ProSieben bereits bestätigt hat, dass es für «The Masked Singer» erst einmal weitergehen wird , hat nun auch RTL grünes Licht gegeben für «Let’s Dance» und «Deutschland sucht den Superstar». Beide Shows werden dieser Tage live in Köln ohne Studio-Publikum produziert - und daran möchte man vorerst festhalten.„Wir gehen davon aus, dass diese Shows nicht betroffen sind, weil wir bereits frühzeitig und vorsorglich beispielsweise auf Publikum verzichtet haben. Und jetzt auch auf Familie und Freunde“, sagte RTL-Geschäftsführer Jörg Graf in einem Interview mitam Montag. Bei allen Produktionen der Mediengruppe RTL agiere man so verantwortungsvoll wie möglich und befände sich in einem Austausch mit Behörden und Studiodienstleitern.Noch nicht bekannt ist unterdessen, wie am Samstagabend die Jury aussehen wird. Nach dem Ausschluss von Xavier Naidoo urteilten in der ersten Live-Show vorläufig nur Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Oana Nechiti über die Gesangsleistungen der Kandidaten (wir berichteten ). Dies dürfte in der zweiten Live-Show anders sein. „Wir werden einen neuen Juroren präsentieren, vielleicht mehrere“, kündigte Dieter Bohlen bereits in der Sendung am Samstagabend an. Konkrete Namen nannte er dabei aber nicht.Nun will dieerfahren haben, dass es sich beim angekündigten Jury-Nachschub um Michael Wendler handeln könnte. Der Schlagersänger, der sich erst kürzlich mit Oliver Pocher duellierte , könnte laut Berichten des Boulevardblattes entweder als Gastjuror verpflichtet werden oder sogar für die gesamte weitere Staffel. RTL wollte diese Personalie noch nicht bestätigen, dementierte sie aber auch nicht. Eine Sprecherin erklärte, dass sich erst kurzfristig entscheiden werde, wie man weitermache. Dieter Bohlen bezeichnete die Gerüchte um Michael Wendler auf Nachfrage vonhingegen als „Schwachsinn“.