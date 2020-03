Coronakrise: Sky Sport News HD plant Specials

TV-News

Am Vorabend nimmt der Free-TV-Sender in den kommenden Tagen zahlreiche Sondersendungen ins Programm.

Ball, Puck und andere Spielgeräte ruhen in Europa – Live-Sport wird es in den kommenden Wochen wegen der Coronakrise erst einmal nicht geben. Free-TV-Sender Sky Sport News HD versucht nun auf die Situation zu reagieren und nimmt ab sofort verschiedene Talk- und Analyse-Specials ins Programm auf. Am Montag und Dienstag dieser Woche etwa sind Spezial-Ausgaben vongeplant. Das Format, das eigentlich freitags die Aussagen von Trainern und Funktionären auf den Vereins-Pressekonferenzen analysiert, ist ohnehin noch recht neu. Kommunikationsexperte Michael Cremer wird in den Sondersendungen wohl auf das Krisenmanagement der Fußballfunktionäre von DFL, UEFA und FIFA eingehen.Die 30 Minuten lange Sendung ist für 18.30 Uhr eingeplant. Schon um 17.30 Uhr befasst sich Sky Sport News HD am Montag mit dem, auch am Dienstag wird es zu dieser Zeit ein Special geben. Dann geht es speziell um die Rolle der UEFA während der Coronakrise. Möglicherweise wird der Verband am Dienstag die Austragung der Europameisterschaft um ein halbes oder ganzes Jahr verschieben. Ausgesetzt ist auch die Formel1-Saison; «Die Formel1 in der Coronakrise» ist ein für Dienstag um 19.00 Uhr angesetztes Analyse-Special beim Sender.Alle Specials werden im Laufe des Abends und somit zur TV-Primetime nochmals wiederholt. Weitere Programmänderungen liegen noch nicht vor, es ist aber davon auszugehen, dass Sky Sport News HD im Laufe der kommenden Tage weitere Sondersendungen platzieren wird.