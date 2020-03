Original-«MacGyver» begeistert bei Nitro

Quotennews

Nicht nur «MacGyver» brachte Nitro am Sonntag bemerkenswerte Zahlen ein, auch die «CSI»-Serien kamen super an. n-tv hatte ebenfalls einen starken Tag.

Am Sonntagvormittag geht bei Nitro schon seit einiger Zeit die Original--Serie an den Start – und die erfreut sich großer Beliebtheit beim Fernsehpublikum. Diesen Sonntag gingen drei Ausgaben aus der fünften Staffel über den Äther, was ab 9.05 Uhr 0,21 Millionen Serienfans ansprach und sich im Laufe der weiteren Episoden auf 0,32 und 0,35 Millionen steigerte. Das resultierte in sehr tolle 2,4, saustarke 3,3 und 3,2 Prozent Marktanteil insgesamt.Bei den Umworbenen kam «MacGyver» derweil auf sehr tolle 2,5, umwerfende 4,1 und überaus starke 3,7 Prozent Marktanteil. Am Abend punktete Nitro außerdem wieder einmal mit seinen «CSI»-Serien:eröffnete die Primetime mit 0,83 Millionen Krimifans, das glich sehr guten 2,2 Prozent Marktanteil. Bei den Werberelevanten waren ebenfalls sehr gute 2,2 Prozent drin.verbesserte sich ab 21 Uhr auf 0,91 Millionen Interessenten und sehr tolle 2,5 Prozent Marktanteil insgesamt. Die Umworbenen sorgten für starke 2,7 Prozent. Und zwei Folgenrundeten den Abend mit 0,86 und 0,87 Millionen Interessenten ab drei Jahren ab. Das sorgte für 2,9 und sogar 4,2 Prozent Marktanteil insgesamt. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 2,7 und 3,9 Prozent ermittelt. n-tv wiederum erlebte einen sehr starken Sonntag – gewiss auch, weil sich Menschen immer wieder auf dem Informationssender auf den neusten Stand der Corona-Thematik bringen wollten. Der durchschnittliche Tagesmarktanteil lag bei sehr löblichen 2,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen sowie bei 2,1 Prozent Marktanteil insgesamt.