Primetime-Check

Mit welchen Werten siegte «Let’s Dance» in der Zielgruppe? Wie sah es für die Serien und Filme aus? Dies und mehr im Primetime-Check …

Freitag, der 13. war zumindest für RTL kein Unglückstag:hat sich mit dem 70er-Jahre-Special an die Spitze beim jungen Publikum gesetzt. Starke 22,4 Prozent Marktanteil holte die Tanzshow um 20.15 Uhr bei den 14- bis 49-Jährigen, 1,71 Millionen Menschen dieser Altersklasse schauten zu. 4,51 Millionen Zuschauer machten das Format auch beim Gesamtpublikum zum Erfolg, 16,9 Prozent standen hier als Quote zu Buche. Sieger bei allen Fernsehenden wurde das ZDF mit, eine neue Folge der Krimiserie wollten 5,64 Millionen Menschen sehen. Daraus resultierten 17,1 Prozent Marktanteil. Bei den Jüngeren belief sich der Marktanteil auf 5,8 Prozent. Das Erste landete mitauf Rang drei, 4,50 Millionen Zuseher waren hierfür zu haben. 14,3 Prozent Marktanteil hatte das zur Folge, gute 9,4 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen registriert. Im Vorfeld punktete Das Erste noch mit einemzum Thema Coronavirus, mehr als fünf Millionen Zuschauer haben eingeschaltet ( mehr dazu hier ).Unglückstag war Freitag, der 13. vielmehr für Sat.1:blieb bei gerade einmal 6,7 Prozent Marktanteil stecken, mehr als 0,60 Millionen 14- bis 49-Jährige konnten sich für die neue Musikshow nicht erwärmen. 1,15 Millionen Zuschauer waren insgesamt dabei. ProSieben hatte mit seinem Primetime-Spielfilmgenauso viele Gesamt-Zuschauer, schnitt aber in der jungen Zielgruppe leicht besser ab. 8,2 Prozent Marktanteil wurden damit erzielt, auf 0,74 Millionen belief sich die damit verbundene Sehbeteiligung.RTLZWEI schnitt solide ab mit seinen Filmenund: Je 5,7 Prozent Marktanteil wurden damit erzielt, die Gesamt-Reichweiten betrugen 0,98 Millionen und 0,70 Millionen.hatte es bei VOX nicht leicht, die Zielgruppen-Werte lagen zwischen 3,6 und 5,7 Prozent. Bestenfalls sahen 0,84 Millionen Menschen zu, im schlechtesten Fall nur 0,60 Millionen.ging bei Kabel Eins viel zu schwach zu Ende, die Marktanteile bei den Umworbenen krebsten im Bereich von zwei Prozent herum. 2,4 Prozent waren für das erste Staffelfinale das Höchste der Gefühle. Nur maximal 0,58 Millionen Zuschauer waren mit von der Partie.