«United Voices» mit Fehlstart bei Sat.1

Quotennews

Die neue Gesangs-Duell-Show von Sat.1 hat zum Auftakt nur wenige Zuschauer begeistern können. ProSieben hatte ebenfalls Schwierigkeiten mit Spielfilmen.

Sat.1 hat am Freitag seine neue Musikshowgestartet, das erste „größte Fanduell der Welt“ zwischen Sasha und Sido hat zwar die Kritiker überzeugt, nicht aber die Zuschauer: Nur 0,60 Millionen junge Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren waren dabei, das entsprach schwachen 6,7 Prozent Marktanteil. 1,15 Millionen Menschen schalteten insgesamt ein, daraus folgten 3,6 Prozent Marktanteil.Eigentlich sollte nächste Woche noch eine weitere Ausgabe folgen, Sat.1 hat diese aus nicht näher bekannten Gründen aber vorerst in den Giftschrank gelegt – die nun schwachen Premieren-Quoten dürften nicht gerade dazu beitragen, dass diese allzu schnell auf die Bildschirme kommt. Als nicht quotentauglich erwies sich im Anschluss auch die Wiederholung von, mehr als 4,5 Prozent waren für die Rankingshow nicht drin. Die absolute Zuschauerzahl sackte auf 0,75 Millionen.Ebenfalls keinen guten Abend erwischte ProSieben , auch wenn man bessere Werte als Sat.1 holte: «Nerve» ► erzielte zunächst 8,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, 0,74 Millionen 14- bis 49-Järhige sahen zu. Bei allen Fernsehenden lag der ProSieben-Spielfilm auf Augenhöhe mit Sat.1, auch hier hatten 1,15 Millionen Menschen zugesehen. Die Horror-Streifenundverbuchten danach noch 6,9 sowie 8,2 Prozent.