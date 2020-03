Für die Schulkinder, die zuhause bleiben müssen: Super RTL baut seine Vormittagsschiene um

TV-News

Da kommende Woche außerplanmäßig viele Schulkinder vor dem Fernseher sitzen werden, ändert Super RTL sein Programm.

Aufgrund der vielen Schulschließungen, die vorsorglich vorgenommen werden, um die Coronavirus-Pandemie einzudämmen, ändert sich das Zielpublikum der Familiensender: Bedienen sie üblicherweise außerhalb der Schulferien am Vormittag Vorschulkinder, sitzen ab kommender Woche außerplanmäßig zahlreiche Schulkinder vor den Empfangsgeräten. Super RTL reagiert spontan darauf – was vielleicht so manchen Eltern bei der Bespaßung der lieben Kleinen helfen wird.Ab Montag, den 16. März 2020, wird Super RTL nämlich seine Schiene mit Vorschulserien deutlich kürzen. Sie endet ab dann vorerst schon um 8.55 Uhr. Um diese Zeit beginnen Marathon-Ausstrahlungen von Animationsserien, die etwas ältere Kinder (vornehmlich, aber nicht ausschließlich, Kinder im Grundschulalter) ansprechen. Diese Serien-Sonderprogrammierungen laufen Montag bis Freitag bis jeweils 12.20 Uhr.Den Anfang macht am Montag, ehe es am Dienstag mitetwas wilder zur Sache geht. Am Mittwoch stürmt dann die französische Trickserieauf die Mattscheiben, während der Donnerstagfür Unterhaltung sorgt. Am Freitag beenden die altbekannten Heldendie unerwartete Programmwoche mit Feriencharakter.