Kein Spiel, dennoch eine Show: Sport1 wird kreativ

Am Sonntag wird bei Sport1 «Die Eishockey Show» an den Start gehen – aus aktuellen Anlässen halt unter dem Motto #nohockey.

Während die Deutsche Fußballliga zögerlicher reagiert hat, war die Deutsche Eishockeyliga sehr fix: Frühzeitig wurde aus Sicherheitsgründen das sofortige Saisonende beschlossen. Seit am Dienstag dieser Entschluss gefasst wurde, steht Eishockey-Deutschland still – doch Sport1 will dahingehend Abhilfe schaffen. Am Sonntag, den 15. März 2020, wird der Sportsenderüber den Äther schicken. Die Sendung wird ab 15 Uhr live im Free-TV gezeigt sowie im kostenlosen Online-Livestream des Senders. Für den beliebten Eishockey-Podcast stellt das nach 43 Folgen die Premiere im Free-TV dar. Und das wird, auch aufgrund aktueller Ereignisse, auf kreative Weise begangen.In der 90-minütigen Spezialfolge #nohockey diskutieren Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann im Sport1-Newsstudio in Ismaning über die aktuellen Entwicklungen im Eishockey und blicken auf die vergangene Saison zurück. Zudem thematisieren die drei Eishockey-Experten, welche Folgen die aktuelle Lage für die im Mai anstehende Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz haben wird. Als weitere Talkgäste werden Ex-Nationalspieler Christoph Ullmann (Augsburger Panther) und Marcel Goc, Kapitän der Adler Mannheim, eingebunden. Sie beide haben ihre Karriere nach der Absage der DEL Playoffs nun früher als geplant beenden müssen.Neben den Folgen für das deutsche Eishockey insgesamt werden Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann insbesondere auch die Auswirkungen für die kleineren Vereine besprechen. Es gibt außerdem O-Töne von DEB-Präsident Franz Reindl und DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke zu hören.