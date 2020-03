Weitere Startterminabsagen: Auch kleinere Filme fliehen vor dem Coronavirus

Kino-News

Allmählich drängt sich die Frage auf: Wie viele Startterminabsagen können die Kinos noch verkraften?

Kinobetreibende, die gehofft haben, sich in den kommenden Wochen über Wasser halten zu können, indem sie halt auf kleinere Filme setzen, müssen nun ganz stark sein. Denn nachdem große Hollywood-Produktionen wie «Keine Zeit zu sterben», «Mulan» und «Fast & Furious 9» ihren geplanten Kinostart verschoben haben, planen die Filmverleiher auch bei kleineren Produktionen um. So wurden das für den 26. März 2020 angekündigte Biopic-Dramain der Titelrolle der weltbekannten Malerin und das deutsche Dramamit Paula Beer und Franz Rogowski vorerst vertagt.Während «Jean Seberg» noch keinen Ersatztermin hat, wird «Undine» provisorisch auf den Juni verschoben. Auch die Jugendromanverfilmunggibt ihren geplanten Starttermin auf. Der Film mit Colin Firth, Julie Walters, Dixie Egerickx, Edan Hayhurst und Amir Wilson wird nun stattdessen im Juni anlaufen. Der niederländische Familienfilmwiederum wird in Deutschland nicht wie geplant am 23. April 2020 anlaufen, sondern laut aktuellen Planungen am 4. Juni 2020.Der Searchlight-Filmmit Natalie Portman, der in den USA bereits 2019 anlief, gibt derweil seinen Deutschlandstart auf, der für den 2. April 2020 vorgesehen war. Ein Ersatztermin steht aktuell noch in den Sternen., das US-Remake des Kritikerlieblings «Höhere Gewalt» aus dem Jahr 2014, zieht sich ebenfalls zurück. Ursprünglich sollte der Film mit Julia Louis-Dreyfus and Will Ferrell hierzulande am 9. April 2020 starten.