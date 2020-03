Im April steigt «Die große HGTV Umbau-Challenge»

TV-News

Mit von der Partie sind Jasmine Roth, Alison Victoria, Mina Starsiak Hawk und Leanne Ford.

Vier HGTV-Innendesignerinnen, eine Sendung: Im April zeigt der Spartensender Home & Garden TV (oder auch schlicht: HGTV). In dem Format bekommen die HGTV-Innengestalterinnen Jasmine Roth, Alison Victoria, Mina Starsiak Hawk und Leanne Ford die Aufgabe, vier baugleiche, neue Häuser in Los Angeles innerhalb von vier Wochen umzustylen. «Die große HGTV Umbau-Challenge» ist ab dem 23. April 2020, immer donnerstags um 22.05 Uhr in deutscher Erstausstrahlung auf Home & Garden TV zu sehen.Den Konkurrentinnen werden in der Sendung keinerlei kreative Grenzen gesetzt. Es gibt nur eine Regel: Das Budget darf pro Haus nicht über 175.000 Dollar liegen. Ziel ist es, den Wert der Immobilien auf das Maximum zu steigern. Hierfür müssen Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer und der Außenbereich des Objekts neu gestaltet werden. Am Ende jeder Wochen-Challenge entscheidet ein HGTV-Gastjuror über den Gewinner. Tarek El Moussa («Flip or Flop») wird die Enthüllungen der Master-Suiten vornehmen. Mike Holmes («Holmes & Holmes») beurteilt die Küchen, Brian und Mika Kleinschmidt («100 Day Dream Home w.t.») werden das Wohnzimmer und den Außenbereich küren. Außerdem gibt es Special-Guest-Auftritte von Nicole Curtis («Rehab Addict») und Tiffany Brooks («HGTV Smart Home 2019»).Den Schluss macht Immobilien-Experte und «Property Brothers»-Star Drew Scott. Er wird die Objekte auf Herz und Nieren prüfen und entscheiden, welche Designerin ihrem Haus insgesamt den größten Mehrwert verliehen hat, und damit zur ultimativen Gewinnerin des Wettbewerbs gekürt wird.