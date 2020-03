Auf niedrigem Niveau: Immerhin legt der Kabel-Eins-Kiosk nochmal zu

Quotennews

Zum Staffelfinale wurden leicht bessere Werte als vor sieben Tagen ermittelt. Schlecht waren die Ergebnisse dennoch.

Zum vorerst (?) letzten Mal zeigte der Münchner Privatsender Kabel Eins am Donnerstagabend eine frische Ausgabe seiner Sozial-Reportage- nachdem das Format im Sommer 2019 teils mehr als sieben Prozent Marktanteil generierte, war der Sender frohen Mutes und schickte eine weitere Staffel in diesem Winter an den Start. Doch nach schon schleppendem Start (3,7%) brachen die Quoten ein: Vor zwei Wochen wurden drei Prozent bei den Umworbenen gemessen, vor sieben Tagen gar nur 2,6 Prozent. Das Staffelfinale kam am Donnerstag um 20.15 Uhr nun wieder auf magere drei Prozent bei den Umworbenen. Die Gesamtreichweite betrug 0,57 Millionen.Eine Wiederholung direkt im Anschluss um 22.20 Uhr brachte Kabel Eins immerhin steigende Quoten: 4,2 Prozent Marktanteil wurden bei den Jungen ermittelt, die Reichweite lag bei rund einer halben Million Zuschauern.RTLZWEI war da am Donnerstag klar besser unterwegs., ebenfalls eine Sozialreportage, punktete mit 6,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die 20.15-Uhr-Sendung erreichte im Schnitt 868.000 Zuschauer ab drei Jahren. Das nachfolgend ab 22.15 Uhr gesendetelief mit fünf Prozent bei den Jungen passabel; rund 645.000 Menschen ab drei Jahren waren mit von der Partie. So lag RTLZWEI sowohl in der Zielgruppe als auch insgesamt vor Kabel Eins.