Nachschub: Katie Holmes bei One

TV-News

Nach «Dawson’s Creek» strahlt der Digitalsender der ARD Ende April auch eine Miniserie mit Katie Holmes aus.

Der WDR-Digitalsender One strahlte im vergangenen Jahr die ehemalige TheWB-Serie «Dawson’s Creek» aus. Fans von Katie Holmes, die in dem Teen-Drama mitwirkte, kommen ab Ende April in den Genuss einer Free-TV-Premiere einer Mini-Serie. Der digitale Kanal sendetam 22. und 29. April 2020 jeweils ab 20.15 Uhr – jeweils mittwochs sind zwei Episoden des Formates zu sehen. Die Serie ist eine Produktion von Muse Entertainment für den amerikanischen Sender Reelz.Dieser strahlte die Produktion zwischen 2. und 9. April 2017 aus, in Deutschland konnte man die Miniserie im Juni 2018 beim Universal Channel sehen. Die Serie wurde von Stephen Kronish und Sandra Chwialkowska geschrieben, Jon Cassar und Holmes führten Regie. Neben Homes sind auch Matthew Perry («Friends») und Alexander Siddig («Game of Thrones») in tragenden Rollen zu sehen.«The Kennedys: After Camelot» ist eine Fortsetzung der Reelz- und History-Produktion «The Kennedys», die innerhalb einer Woche im April 2011 ausgestrahlt wurde. In der Fortsetzung ist Holmes erneut als Jaqueline Kennedy Onassis zu sehen. Nach dem Tod ihres Mannes muss sie ihr Leben weiterführen und wird den griechischen Seefahrer und Milliardär Aristoteles Onassis heiraten. Ted Kennedy (Perry) und seine Frau Joan (Kristen Hager) stehen ebenfalls weiter unter Druck.