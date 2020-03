Viel unterwegs: VOX startet neues «Mein Leben auf Achse»

TV-News

Gleich zehn Folgen der neuen Reportage-Reihe sollen sonntags laufen.

Noch im März wird der Kölner Sender VOX am Sonntagnachmittag ein neues Factual-Format zeigen – und somit die «Criminal Intent»-Re-Run-Strecke um eine Stunde verkürzen. Beginnend am 29. März wird immer um 16 Uhr das zehnteiligezu sehen sein. Schon ganz früher war der Sonntagnachmittag der Platz für Reportageformate, etwa das Auslandstagebuch «auf und davon». In eine ähnliche Kerbe schlägt auch das ebenfalls bei TV Now zum Abruf bereitstehende «Mein Leben auf Achse». Inhaltlich hat es auch Ähnlichkeiten zu kabel-eins-Formaten wie «Trucker Babes» oder «Bus Babes».Die Doku-Soap begleitet starke Frauen, die jeden Tag bis zu 1.000 Tonnen bewegen. Sie fahren Trucks, Schwertransporte, Krankenwagen, Fähren und fliegen die größten Flugzeuge. Sie legen jeden Tag hunderte von Kilometern zurück, kämpfen gegen Vorurteile und männliche PS-Machos und sind trotzdem für ihre Familien da.Begleitet werden unter anderem eine Airbus-Pilotin, eine Paketzfahrerin und eine Rettungssanitäterin.