Spanische Zeitung berichtet: UEFA setzt Champions League aus

Vermischtes

In Folge des Coronavirus wird auch die Europa League nicht fortgesetzt – vorerst zumindest. Das ist für Fans und TV-Sender bitter. Damit wackelt auch die EM.

Die Sportwelt ist immer weiter von der Coronavirus-Krise betroffen. Nach Informationen vonhat die UEFA, der europäische Fußballverband, nun die laufenden Spielzeiten der Champions- und Europa League gestoppt. Der Schritt war unausweichlich, weil gleich mehrere Mannschaften nicht mehr spielfähig waren. Real Madrid etwa steht zur Zeit unter Quarantäne, Inter Mailand hatte sich am Mittwoch für alle Wettbewerbe abgemeldet, weil man mit einem Corona-Fall aus dem Juventus-Umfeld in Kontakt kam. In Zuge dieser Vorfälle hatte die spanische La Liga eine Unterbrechung ihres Spielbetriebs am Donnerstagvormittag angeordnet. Zwei Wochen lang soll die spanische Liga zunächst pausieren.In der Europa League waren somit ohnehin schon Spiele in dieser Woche abgesagt: AS Rom etwa erhielt keine Landeerlaubnis in Sevilla, kommende Woche hätte das Eintracht-Frankfurt-Gastspiel in Bern nicht stattfinden können. Die UEFA hat die-Meldung noch nicht bestätigt. Aus deutscher Sicht wäre das Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel zwischen Bayern München und Chelsea betroffen, das kommenden Mittwoch hätte stattfinden sollen – vor leeren Zuschauerrängen in München. Welche Folgen die Absage für die finanziellen Beziehungen zwischen UEFA und dem Rechtehalter Sky in Deutschland hat, ist unklar. Gleiches gilt für den Sublizenznehmer DAZN.Angeblich plant die UEFA, anders als etwa die Deutsche Eishockey Liga, nur einen zeitlich begrenzten Stopp. Dieser aber wird den dicht gedrängten Fußball-Kalender erheblich durcheinander würfeln. Möglich wäre, die Länderspielpause Ende März abzusagen und in diesem Zeitraum – sofern möglich – erste Spiele nachzuholen. Immer mehr Funktionäre denken aber auch laut darüber nach, die Fußball-Europameisterschaft im Sommer (sie würde in ganz Europa stattfinden) abzusagen und erst 2021 nachzuholen. Durch diesen Schritt könnten die nationalen Ligen ihre Wettbewerbe theoretisch bis in den Juni hinein austragen.