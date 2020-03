New Yorks Late-Night-Shows ohne Publikum

US-Fernsehen

Zahlreiche Shows, die aus New York kommen, werden ohne Studiopublikum aufgezeichnet.

Corona ist in den Vereinigten Staaten von Amerika angekommen: Aufgrund der raschen Verbreitung des Corona-Virus wird das Studiopublikum von zahlreichen Shows ausgeladen. Unter anderem sind die «Late Show» mit Stephen Colbert (CBS), die «Tonight Show» mit Jimmy Fallen (NBC) und «Late Night» mit Seth Meyers betroffen.Im Kabelfernsehen werden die Sendungen «Daily Show» mit Trevor Noah (Comedy Central), «Last Week Tonight» mit John Oliver (HBO) und «Watch What Happens Live» (Bravo), «Full Frontal» mit Samantha Bee (TBS) und «The Greg Gutfeld Show» (FOX News) ohne Studiopublikum produziert.Die Verantwortlichen teilten mit, dass ihre Mitarbeiter gut geschult sind, aber es nicht sicher und klug wäre, die Produktionen mit einem Publikum aufzuzeichnen. Wann die übrigen Shows, unter anderem aus Los Angeles, nachziehen, ist nicht bekannt. Das Live-Publikum ist ein wichtiges Element vieler Late-Night-Formate.