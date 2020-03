Schneller Deutschland-Start: Sat.1 zeigt Jeffrey-Deaver-Serie

TV-News

Somit stellt der Sender donnerstags wieder auf US-Serien um.

Privatsender Sat.1 wird seinen Donnerstagabend schon bald wieder mit US-Serien bespielen. Zur Zeit laufen hier nur Filmwiederholungen. Ab dem 2. April startet donnerstags um 20.15 Uhr nun eine amerikanische Krimiserie, die erst rund drei Monate zuvor ihr Debüt in den USA gab. Es handelt sich um die Serienversion der Erfolgs-Buchreihe rund um Lincoln Rhyme aus der Feder von Jeffrey Deaver.zeigt Russell Hornsby sowie Arielle Kebbel als Ermittlerpaar. Lincoln Rhyme, ein ausgesprochen talentierter forensischer Profiler, erlitt bei der Jagd nach dem sogenannten "Knochensammler" einen schweren Schicksalsschlag und sitzt seitdem querschnittsgelähmt im Rollstuhl. Als sein berüchtigter Gegenspieler einige Jahre später wieder auf den Plan tritt, sinnt Lincoln Rhyme auf Vergeltung und beschließt, gemeinsam mit der aufstrebenden Polizistin Amelia Sachs, den kriminellen Machenschaften einen Riegel vorzuschieben… Sat.1 zeigt die Serie donnerstags in Doppelfolgen.Gegen 22 Uhr soll dann, ebenfalls beginnend am ersten April-Donnerstag, die Profiler-Seriemit Re-Runs ins Line-Up zurückkehren.