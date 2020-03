Verwirrendes Video: RTL distanziert sich von Xavier Naidoo

Vermischtes

Der Sänger postete am Mittwochabend ein Video mit fragwürdigem Inhalt.

Ich habe gar keinen Zweifel, dass es mit #Naidoo den richtigen trifft - dafür gibt es genügend entsprechende Aussagen, Lieder und Auftritte von ihm. Aber sehe ich das richtig, dass bislang noch niemand weiß, woher das Video stammt? Und ob es wirklich echt ist? — Stefan Niggemeier (@niggi) March 11, 2020

Neue Aufregung um Sänger und-Jurymitglied Xavier Naidoo. Naidoo, der schon früher mit rechten Bewegungen in Verbindung gebracht wurde, sich aber stets intensiv und ausführlich genau davon distanzierte, sang/rappte in einem nun aufgetauchten und offenbar ihn zeigenden Video Zeilen wie: „Weit und breit ist hier kein Mann, der dieses Land noch retten kann, doch Hauptsache es ist politisch korrekt.“ Außerdem sang er: „Eure Kinder, Eure Tochter sollen leiden, sollen sich mit Wölfen in der Sporthalle umkleiden. Und ihr steht seelenruhig nebendran, schaut euch das Schauspiel an.“ Das Video schließt mit der Aussage, keiner dürfe "Xaviers Leute quälen". Was unklar bleibt: Wann und wo wurde dieses Video exakt veröffentlicht; auf keinem von Naidoos offiziellen Accounts ist es zu finden. Wurde es gelöscht oder gar komplett gefaked? Gegen einen absoluten Fake spricht, dass sich der aktuelle Naidoo-Sender RTL noch am Vormittag äußerte.RTL reagierte am Mittwochvormittag unter anderem via Twitter auf die Botschaft von Naidoo, nachdem sich bei Twitter ein Shitstorm entwickelt habe. Der Kölner TV-Sender machte klar, dass man sich in jeder Form von Rassismus distanziere. Auch bei RTL sei man irritiert vom aufgetauchten Video. „Wir erwarten klare Antworten von Xavier“, heißt es bei RTL.Für kommenden Samstag ist der Start der Live-Show-Phase von «Deutschland sucht den Superstar» geplant. Nach bisherigem Bestreben sollte bei diesen Xavier Naidoo die gesanglichen Künste der Kandidaten bewerten.