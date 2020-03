«Coroner  Fachgebiet Mord»: Serinda Swan ist zurück

TV-News

13th Street zeigt die zweite Staffel «Coroner – Fachgebiet Mord» ab Mai als deutsche Fernsehpremiere.

Die von Serinda Swan verkörperte Dr. Jenny Cooper ist wieder im Dienst: 13th Street bringt im Maizurück ins deutsche Fernsehen. Der Bezahlsender wird ab dem 7. Mai 2020 immer donnerstags ab 20.13 Uhr die zweite Staffel der Krimiserie in deutscher Erstausstrahlung zeigen. Im Mittelpunkt des Formats steht weiterhin die ehemalige Notärztin Jenny Cooper (Serinda Swan), die seit dem Tod ihres Mannes als Gerichtsmedizinerin arbeitet. Ebenfalls wieder mit dabei sind Roger Cross («Dark Matter») als ihr Partner Donovan McAvoy, Éric Bruneau («Blue Moon») als ihr Freund Liam, Ehren Kassam («Degrassi») als Jennys Sohn Ross sowie Nicholas Campbell («Da Vinci's Inquest») als Jennys Vater Gordon.Die Serie basiert auf der erfolgreichen Bestseller-Buchreihe von Matthew Hall und ist lose von realen Fällen inspiriert. Als Produktionsfirmen agieren Back Alley Films, Muse Entertainment und Cineflix Studios. Morwyn Brebner («Saving Hope») zeichnet als Showrunnerin und Executive Producer verantwortlich. Adrienne Mitchell ist Regisseurin und Executive Producer für Back Alley Films.13th Street teasert den Inhalt der neuen Staffel wie folgt an: Nach dem Tod ihrer Schwester sowie ihres Mannes hat Jenny eine Angststörung entwickelt, die allmählich lebensbedrohliche Ausmaße annimmt. Als alleinerziehende Mutter kämpft sie zudem mit den täglichen Herausforderungen, ihre Familie, ihre neue Beziehung und ihre Arbeit unter einen Hut zu bekommen. Während ihr 18-jähriger, homosexueller Sohn in dieser Staffel damit ringt, auf eigenen Beinen zu stehen, schreitet die Demenz ihres Vaters immer weiter voran. Im Job führt ein verheerender Brand Jenny zu ihrem bisher härtesten Fall. Und sie muss sich endlich dem Trauma stellen, das ihr gesamtes Leben überschattet.