«Big Brother» kommt nach 14 Jahren Pause zurück nach Portugal

Der Sender TVI holt die Reality-Show nach langer Sendepause zurück ins portugiesische Fernsehen.

14 Jahre ist es her, dasszuletzt in Portugal lief und nun holt der ursprüngliche Sender TVI das Format zurück. Die ersten vier Staffeln waren in den Jahren 2000 bis 2003 ausgestrahlt worden, doch aufgrund sinkender Quoten wurde die Reality-Show wieder eingestellt. Ab 22. März 2020 soll die Neuauflage mit dem Moderator Cláudio Ramos nun auf Sendung gehen. Endemol Portugal produziert die neue Staffel, die von dem internationalen Unternehmen Endemol Shine Group angekündigt worden war.Die neue portugiesische Version wird in einem bereits bestehendem Strandhaus gedreht, wo die Kandidaten von 57 Kameras und 48 Mikrophonen rund um die Uhr überwacht werden. Das Publikum kann dann entscheiden, welche der Teilnehmer weiter im Haus wohnen dürfen und welche zurück nach Hause geschickt werden. Die Rückkehr der portugiesischen Version ist das sechste Comeback, nachdem im Jahr zuvor schon die Neuauflagen in Schweden, Deutschland, Polen, Finnland und Griechenland angekündigt wurden. In Indien, Brasilien, Israel, Italien und Spanien läuft das Format außerdem seit 20 Jahren ununterbrochen im Fernsehen.Patricia Louro, ausführende Produzentin von Endemol Portugal, sagte: „Es ist fantastisch, ein wahres Wiederaufleben und eine erneuerte Liebe für das ursprüngliche Reality-Format zu sehen, und die Tatsache, dass das Publikum weltweit noch immer mit Big Brother in Verbindung steht, ein Format, das jetzt 20 Jahre jung ist.“ Letztes Jahr war das 20. Jubiläum der ersten Ausstrahlung von «Big Brother» in den Niederlanden und in dieser Zeit hat das Format weltweit 471 Staffeln mit 28.391 Episoden erreicht. Die Bewohner auf der ganzen Welt haben zusammen 35.143 Tage in dem Haus verbracht.