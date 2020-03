«Die Yacht  Drama unter Deck»: Deutsche Erstausstrahlung bei TLC

TV-News

Die neue Serie an Bord einer Luxus-Yacht, die durchs Mittelmeer schippert, gibt es demnächst im deutschen Free-TV zu sehen.

Ab dem 26. April zeigt der Sender TLC immer sonntags um 16.15 Uhr die Serieals deutsche Fernsehpremiere. Die Luxus-Charter-Yacht „Ionian Princess“ bricht darin zu einer Reise durchs Mittelmeer auf und hat dabei Platz für betuchte Gäste. Unter der Leitung von Kapitän Lee Rosbach müssen seine zehn Crew-Mitglieder dafür sorgen, dass es den reichen Passagieren an nichts fehlt und diese auf der Yacht ihren Traumurlaub genießen können.Für die Crew sieht das Leben da ganz anders aus als für die zwölf Gäste. Während diese im Bikini die Sonne genießen, sorgt das Team für einen reibungslosen Ablauf. Schnell bemerkt das Personal, dass es nur so stark ist wie ihr schwächstes Mitglied. Rund um die Uhr muss die Crew der Kundschaft zur Verfügung stehen und auf ihre anspruchsvollen sowie teilweise sehr ausgefallenen Wünsche eingehen. Auch wenn das Klientel recht launisch sein kann, soll es an Bord der „Ionian Princess“ keinen Finger rühren müssen. Dazu gehört ein Urlaub in stylischem Ambiente an Board, im Open-Air-Jacuzzi und auch der ein oder andere Trip mit Jetskis.Während auf dem 46 Meter langem Schiff sechs Luxus-Kabinen für die betuchten Gäste zur Verfügung stehen, müssen sich die Angestellten in winzige Kabinen zwängen. Und auch innerhalb der jungen Crew bleiben Streitereien und Drama nicht aus, so dass der Kapitän schwer damit beschäftigt ist, seine Mannschaft unter Kontrolle zu bringen. Allerdings erhalten die Crew-Mitglieder auch Zugang zu dem glamourösen Lebensstil, der nur den wenigsten Menschen vorenthalten ist.