«Schlag den Star» setzt wieder auf Frauen: Duell der Influencerinnen kommt

TV-News

Die nächste Ausgabe der Samstagabend-Liveshow wird von ProSieben am 21. März gezeigt.

Via YouTube ist die nächste Paarung bei ProSiebensans Tageslicht gekommen. Ab 20.15 Uhr werden sich am Samstag, 21. März zwei Influencerinnen duellieren: Dagi Bee verriet in einem rund zehn Minuten langen Video, dass sie für die Teilnahme an der Show zugesagt hat und gegen Cathy Hummels antreten wird. Dagi Bee ist seit rund acht Jahren auf YouTube aktiv und bespricht und berät vor allem zu Beauty-Themen. Cathy Hummels ist Ehefrau von Fußballer Mats Hummels, aber auch Model und Moderatorin. Zuletzt drehte sie unter anderem eine neue und geheime Reality-Show für RTLZWEI Elton führt als Moderator durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert die maximal 15 Spiele. Reine Frauenduelle sind in der ProSieben-Show eine echte Seltenheit. Zuletzt standen sich zwei Mal in Folge Männer gegenüber. Die beiden letzten Damen, die gegeneinander spielten, waren Luna Schweiger und Vanessa Mai.Überhaupt gab es bis dato von allen Live-Sendungen von «Schlag den Star» erst zwei reine Mädels-Duelle und obendrein noch eine Sendung mit gemischten Geschlechtern (Sarah Lombardi gegen Eko Fresh). Bisher liefen exakt 20 Live-Ausgaben von «Schlag den Star». Das letzte Mädels-Duell (Schweiger vs. Mai) brachte ProSieben starke 14,3 Prozent Marktanteil bei den Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren ein.