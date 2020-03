RTLZWEI zeigt erneut die fünfte Staffel von «Prison Break» im Free-TV

TV-News

Die US-amerikanische Actionserie wird drei Jahre nach der Erstausstrahlung ein weiteres Mal ins Programm bei RTLZWEI genommen.

Gleich fünf Folgen hintereinander von der Seriegibt es am Samstag, den 21. März zwischen 20.15 und 00.45 Uhr bei RTLZWEI zu sehen. Bei der Erstausstrahlung von April bis Juni 2017 waren die neun Folgen noch samstags zur Primetime im Programm gewesen. Somit war die Premiere in Deutschland bereits wenige Tage nach der US-Erstausstrahlung erfolgt. Ob die Actionserie irgendwann auch eine sechste Staffel erhalten wird, ist noch immer unklar.Lincoln Burrows (Dominic Purcell) soll den amerikanischen Vizepräsidenten ermordet haben und ist deswegen zum Tode verurteilt. Sein Bruder Michael Scofield (Wentworth Miller) ist jedoch von seiner Unschuld überzeugt und entwickelt einen Plan, um seinen Bruder zu befreien. Er will sich selbst im Gefängnis einsperren lassen und dann gemeinsam mit Lincoln von dort ausbrechen. Da Michael als Ingenieur am Umbau des Gefängnisses beteiligt war, kennt er die Anlage recht gut und ist überzeugt, dass ihnen die Flucht gelingen wird.Die Serie stammt aus der Feder des Drehbuchautors Paul Scheuring und wurde ursprünglich von 2005 bis 2009 produziert. Ab August 2005 strahlte der US-amerikanische Sender Fox die erste Staffel aus. Der Film «Prison Break – The Final Break» schloss sich 2010 als Fortsetzung an die ersten vier Staffeln an. Erst im August 2015 wurde daraufhin eine fünfte Staffel angekündigt, die in den USA ab dem 4. April 2017 zu sehen war. Die 2018 angekündigte sechste Staffel wurde ein Jahr später vorerst zurückgenommen.