Ab Ende März: TV Now bietet «Ready to Beef» als Nachschlag an

Der Streamingdienst schließt die neuen Folgen der zweiten Staffel des Tim-Mälzer-Formats direkt nach «Kitchen Impossible» an. Wer kocht hier gegen wen? Alle Paarungen im Überblick.

Streamingdienst TV Now hat in dieser Woche mitgeteilt, die neue und zweite Staffel von(mit Tim Mälzer) noch im März zu veröffentlichen. Die neue Staffel startet dort am 29. März, dem Tag, an dem im linearen Fernsehen bei VOX die finale «Kitchen Impossible»-Episode der laufenden Staffel ausgestrahlt wird. Mälzer-Fans bekommen On Demand also quasi direkt Nachschub. Hier treten Tim Mälzer und Tim Raue allerdings nicht gegeneinander an, sondern bitten als Gastgeber und Juror wieder zum kulinarischen Kampf: Zwei renommierte Küchenchefs aus unterschiedlichen Regionen und mit ganz verschiedenen Kochphilosophien steigen jede Woche in einer neuen Folge in den Ring, um ihre Ehre zu verteidigen. Mit dabei: Ihre eigenen Küchenteams aus ihren Restaurants, die sie in am Herd unterstützen und die 5.000 Euro gewinnen können.Erstmals dabei sind u.a. die 2-Sterne-Köche Alexander Herrmann, Lukas Mraz, Johannes King und Hans Neuner. Auf eine Revanche nach «Ready to Beef»-Staffel Eins warten dagegen unter anderem Viktoria Fuchs, Mario Lohninger, Max Strohe, The Duc Ngo und Martin Müller. Konkret geht es in den neuen Ausgaben von «Ready to Beef» um diese Konstellationen:Alexander Herrmann (2 Sterne) vs. Lukas Mraz (2 Sterne)Martin Müller vs. Johannes King (2 Sterne)Richard Rauch vs. The Duc NgoMario Lohninger (1 Stern) vs. Sven Wassmer (2 Sterne)Viktoria Fuchs vs. Walter TrieblHans Neuner (2 Sterne) vs. Erik Scheffler (1 Stern)Max Strohe (1 Stern) vs. Alexander Wulf (1 Stern)Robin Pietsch (1 Stern) vs. Yannic Stockhausen (1 Stern)Die erste Staffel des VOX-Kochformats kam im Herbst 2019 übrigens nur auf lauwarme Quoten; 5,1 Prozent waren das Höchste der Gefühle, zum Staffelfinale sanken die Werte sogar auf magere Werte unter der Drei-Prozent-Marke. Allerdings war der Sendetermin (Freitagabend) auch ungewöhnlich. Jetzt legt die Mediengruppe RTL Deutschland ihren Fokus entsprechend vermehrt auf die Abrufzahlen bei TV Now.