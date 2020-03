«In the Dark»: Joyn Plus+ bekommt Seriennachschub aus den USA

Vermischtes

Nutzer des Streamingdienstes haben ab sofort Zugriff auf das Comedy-Drama. The CW hat eine deutsche Heimat für die neue Serie gefunden.

Im vergangenen Frühjahr nahm The CW die neue Serieins Programm. Die insgesamt 13 Folgen haben hierzulande in Joyn Plus+ nun auch eine Heimat gefunden. Obwohl die Serie am Donnerstagabend kein großer Erfolg für The CW im vergangenen Jahr war, ist die Zukunft des Comedy-Dramas bereits gesichert. Am 28. Mai startet in den USA die zweite Staffel und eine dritte Staffel wurde bereits bestellt. Man kann sich also hierzulande durchaus auf die Serie einlassen und auf weitere Geschichten hoffen. The CW gibt seinen Serien wie gewohnt viele Chancen.«In the Dark» thematisiert das Leben einer rebellischen jungen, blinden Frau. Als Adoptivkind verfügt Murphy (Perry Mattfield) über Bindungsängste und kann sich nur schwer anvertrauen, zieht One-Night-Stands und Whiskey vor. Allerdings hat sie zum jungen Dealer Tyson (Thamela Mpumlwana) Vertrauen, nachdem dieser ihr nach einem Raubüberfall auf der Straße beistand. Eines Abends findet sie an der Ecke, wo Tyson dealt, dessen Leiche. Als sie - wieder zu Hause angekommen - die Polizei ruft, kann diese die Leiche nicht finden - wegen Murphys Blindheit, ihrer Vorgeschichte und einer Alkoholfahne zweifelt man ihren Bericht an. Zusammen mit ihrem Blindenhund Pretzel und der ihr eigenen Dickköpfigkeit macht Murphy sich an die Ermittlungen - und zieht dabei ihre Mitbewohnerin Jess (Brooke Markham) und andere in die Ermittlungen. Am Ende der Staffel hat sie das Rätsel um den Mord gelöst, sich dabei aber in andere Probleme mit der lokalen Unterwelt verstrickt.In den USA reihte sich die Serie bei The CW mit üblicherweise einem Prozent Marktanteil beim werberelevanten Publikum in den Durchschnitt des Networks ein. Allerdings nahmen die Zuschauerzahlen nach dem Start ordentlich ab. Schon nach wenigen Folgen waren meist nur etwas mehr als eine halbe Million Zuschauer dabei. Trotzdem vertraut The CW weiter auf die Serie von Corinne Kingsbury («Fam»).