Primetime-Check

Wie ging der Show-Dreierkampf zwischen dem Ersten, RTL und ProSieben aus? Dies und mehr im Primetime-Check …

Der neustevom ZDF hat die meisten Zuschauer angesprochen: 7,13 Millionen Zuschauer wollten den Krimi sehen, daraus resultierten hervorragende 24,0 Prozent Marktanteil. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen schnitt die Reihe angesichts von 9,8 Prozent Marktanteil sehr gut ab.lag nur hauchdünn dahinter, Das Erste erzielte mit der Quizshow 9,6 Prozent Marktanteil. 3,95 Millionen Zuschauer waren insgesamt zugegen, das führte zu einer Gesamtquote in Höhe von zufriedenstellenden 14,3 Prozent.ist bei RTL auf 3,56 Millionen Zuseher gelangt. Mit 1,39 Millionen jungen Zuschauern sowie 18,3 Prozent Marktanteil war die Castingshow in der werberelevanten Zielgruppe am stärksten unterwegs.ProSieben war der Verlierer im Show-Dreierkampf:kam nicht über maue 7,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, nur 0,56 Millionen Menschen dieser Altersklasse sahen zu. Insgesamt betrug die Reichweite 1,00 Millionen. Selbst Sat.1 war mitmit 8,0 Prozent erfolgreicher, 1,13 Millionen Zuschauer hatte der Film insgesamt. VOX lag nicht weit davon entfernt: Die XXL-Dokuverzeichnete dort stolze 7,6 Prozent Marktanteil. 0,53 Millionen Jüngere interessierten sich dafür, insgesamt belief sich die Sehbeteiligung auf 1,10 Millionen.RTLZWEI hat mit1,08 Millionen Zuschauer unterhalten, der Abstand zu VOX und Sat.1 war also verschwindend gering. Ordentliche 5,6 Prozent Marktanteil kamen damit in der Zielgruppe zustande.steigerte sich im Anschluss auf 6,1 Prozent. 1,01 Millionen Zuseher blieben dafür wach. Bei Kabel Eins taten sich die US-Serien schwer:krebste zuerst bei 4,0 sowie 3,9 Prozent herum, ehemit 2,8 sowie 3,6 Prozent noch schlechter abschnitt. 0,68 Millionen Zuschauer waren um 20.15 Uhr anwesend, am Ende des Abends waren es nur noch 0,49 Millionen.