«DSDS» bleibt Zielgruppen-Sieger und gewinnt sogar dazu

Quotennews

RTL blieb mit der Castingshow klarer Marktführer am Samstagabend. Quoten-Probleme hatte der Sender woanders: Nämlich am Tag mit dem «Blaulicht-Report».

hat ein paar Prozentpunkte dazugewonnen in der Zielgruppe: So ging es binnen Wochenfrist von 16,0 auf 18,3 Prozent hoch. 1,39 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen sich die RTL-Castingshow an, damit war erneut der Primetime-Sieg möglich. Mit 3,56 Millionen blieb die absolute Zuschauerzahl beinahe gleich, 12,6 Prozent kamen am Gesamtmarkt zustande und somit 0,9 Prozentpunkte mehr als zuletzt.musste hingegen leichte Verluste hinnehmen, die aber angesichts von immer noch tollen 17,4 Prozent Marktanteil zu verschmerzen sind. 18,8 Prozent wurden in der Vorwoche ausgewiesen. 2,23 Millionen Zuschauer sahen diesmal zu, 300.000 weniger also als vor Ablauf der Wochenfrist.verzeichnete dann noch 14,0 Prozent, 0,4 Prozentpunkte hat die Impro-Comedyshow damit dazugewonnen. 1,04 Millionen Menschen sahen zu.Die Daytime am Samstag ist für RTL allerdings weiter ein Problemfeld: Inzwischen werden dort über Stunden hinweg-Wiederholungen gesendet, mit einer Ausnahme (10,6 Prozent) lagen alle Ausgaben zwischen 9.50 Uhr und 17.45 Uhr unter der Zehn-Prozent-Marke. Von 8,2 bis 9,6 Prozent reichte die Spannweite.