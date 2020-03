«Alle gegen Einen» gibt in der Zielgruppe weiter ab

Quotennews

Keine Besserung zum Staffelfinale: «Alle gegen Einen» hat mit weniger als acht Prozent Marktanteil einen neuen Negativrekord in der Zielgruppe einstecken müssen.

Quotenverlauf «Alle gegen Einen» Staffel 2 1,08 Mio. / 9,0 %

0,96 Mio. / 8,1 %

0,98 Mio. / 8,9 %

1,00 Mio. / 7,8 % Zuschauer ab 3 J. / MA 14-49 J.

Auch die vorläufig letzte Ausgabe vonmusste bei ProSieben mit mageren Werten auskommen, mehr als 7,8 Prozent Marktanteil waren in der werberelevanten Zielgruppe nicht drin. Damit wurde ein neuer Tiefstwert aufgestellt, bisher lag dieser bei 8,1 Prozent. 0,56 Millionen 14- bis 49-Jährige haben die Live-Show eingeschaltet, das waren 100.000 weniger als vor einer Woche und so wenige wie noch nie.Beim Gesamtpublikum wurde dagegen wieder die Millionenmarke geknackt, wenn auch haarscharf: Exakt eine Million Menschen sahen zu. Das war zuletzt mit dem zweiten Staffel-Auftakt Mitte Februar möglich. Mit 3,8 Prozent blieb die Quote insgesamt unverändert.hat in der Wiederholung am späten Abend nur 5,7 Prozent Marktanteil geholt, die Gesamtreichweite krachte auf 0,38 Millionen. Erfolgreicher als ProSieben war zur besten Sendezeit unter anderem Sat.1 , wo8,0 Prozent Marktanteil verbuchte. 0,61 Millionen Umworbene sahen zu, insgesamt waren 1,13 Millionen Zuschauer zugegen.steigerte sich anschließend auf 9,3 Prozent, 0,96 Millionen Zuseher blieben für den Sci-Fi-Streifen wach.