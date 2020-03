«Border Patrol New Zealand» für ProSieben Maxx weiterhin ein Riesen-Erfolg

Quotennews

«Border Patrol New Zealand» erzielte am Freitagmittag erneut überdurchschnittliche Quoten. Schon seit Anfang des Jahres befindet sich das Format auf Erfolgskurs.



Mit den neuen Folgen vonerreicht ProSieben Maxx regelmäßig überdurchschnittliche Quoten. Am vergangenen Freitag schalteten ab 12.55 Uhr rund 0,20 Millionen Menschen ein. Die Umworbenen waren mit 0,07 Millionen vertreten. Es wurden sehr starke Marktanteile in Höhe von 2,2 Prozent ab drei Jahren und 2,8 Prozent in der Zielgruppe ermittelt. Im Anschluss verbuchte der Sender ab 13.25 Uhr immer noch einen sehr guten Gesamtmarktanteil in Höhe von 2,1 Prozent. Von den jungen Zuschauern waren noch 2,7 Prozent vor dem Fernseher.Um 13.45 ging es mit einer dritten Folge weiter. Diese wurde erneut von 0,20 Millionen Menschen ab drei Jahren gesehen (Marktanteil 1,9 Prozent). Die Umworbenen waren mit ebenfalls wieder mit 0,07 Millionen Interessierten vor dem Fernseher. Es wurde ein Marktanteil in Höhe von 2,8 Prozent ermittelt. Die letzte Folge des Tages erreichte ab 14.10 Uhr etwas weniger Zuschauer. Trotz alledem erzielte man mit 0,17 Millionen ab drei Jahren einen überdurchschnittlichen Marktanteil in Höhe von 1,6 Prozent.- Von den Umworbenen wollten 0,05 Millionen die Ausgabe sehen. Die Quote lag bei 1,9 Prozent.«Border Patrol New Zealand» erreicht bei ProSieben Maxx regelmäßig überdurchschnittliche Zuschauerzahlen und ist für den Sender ein Mega-Erfolg. In der Sendung werden neuseeländische Grenzschutzbeamte und Mitarbeiter der Einwanderungsbehörde von einem Kamerateam begleitet. Dieses filmt die Arbeiter bei ihrer täglichen Arbeit und zeigt, wie die Beamten ihr Land vor Bedrohungen schützen. Im Jahr 2019 lief die Sendung noch durchschnittlich, doch seit diesem Jahr befindet sich die Doku-Sendung auf Erfolgskurs.