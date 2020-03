«Think Big!» bleibt für Sat.1 weiterhin ein Flop

Quotennews

Die Serie erzielt weiterhin keine guten Einschaltquoten. Im Vorfeld brachte «Er ist wieder da» ein gutes Zielgruppen-Ergebnis.

sorgte am Freitagabend bei Sat.1 für überdurchschnittliche Quoten in der Zielgruppe. Demnach erreichte der Sender mit dem Film im Schnitt rund 0,73 Millionen Umworbene und einen Marktanteil in Höhe von 8,8 Prozent. Beim Gesamtmarkt kann Sat.1 allerdings nicht zufrieden sein. Es schalteten lediglich 1,17 Millionen Menschen ab drei Jahren ein. Das führte zu einem mäßigen Marktanteil in Höhe von 4,0 Prozent.Im Anschluss strahlte der Sender erneut zwei Folgen der Serieaus. Mit der ersten Ausgabe erreichte man ab 22.30 im Schnitt rund 0,51 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und einen unterdurchschnittlichen Gesamtmarktanteil in Höhe von 2,0 Prozent. Die 14- bis 49-Jährigen waren mit 0,32 Millionen (Marktanteil 4,5 Prozent) vertreten. Die zweite Folge verbuchte ab 23.00 Uhr noch niedrigere Zuschauerzahlen. Insgesamt saßen 0,40 Millionen Menschen (Marktanteil 2,0 Prozent) vor dem Fernseher. Die junge Zuschauerschaft war mit 0,25 Millionen Interessierten mit von der Partie. Es wurde ein Marktanteil in Höhe von 4,1 Prozent ermittelt.Somit bleibt die Comedyserie weiterhin ein Flop und setzt seinen Abwärtstrend fort. Seit der ersten Folge, welche am 7. Februar ausgestrahlt wurde, erzielt die Serie unterdurchschnittliche Quoten. Immerhin schaffte es, die Marktanteile in der Zielgruppe am vergangenen Freitagabend ab 23.30 Uhr auf 5,8 und 6,4 Prozent zu steigern.