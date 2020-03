Kabel Eins geht mit «Blood & Treasure» baden

Quotennews

Die Einschaltquoten für die US-Serie gehen immer weiter in den Keller. Auch Vox hatte mit seinem Serienabend leichte Probleme.

entwickelt sich für Kabel Eins zum Mega-Flop. Schon zum Free-TV-Start war die Abenteuerserie für den Sender alles andere als ein Erfolg. Höher als magere 3,8 Prozent ging es für die Serie bisher nicht und das zur besten Sendezeit. Inzwischen ist die US-Serie auch weit entfernt von diesem Wert. Am Freitagabend waren 2,2 Prozent das höchste der Gefühle. Später rutschten zwei weitere Folgen sogar auf 1,8 und 1,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe ab.Nur zwischen 190.000 und 150.000 Werberelevante sahen sich die neuen Episoden an. Das Interesse wird immer geringer.Beim Gesamtpublikum hielt sich «Blood & Treasure» immerhin auf dem Niveau der Vorwoche, auch wenn dieses ebenfalls nicht berauschend war. Insgesamt schalteten für die drei Folgen 0,54, 0,57 und 0,56 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein. Die Sehbeteiligungen lagen damit zwischen überschaubaren 1,7 und 2,1 Prozent. Kabel Eins muss sich dringend etwas für die Primetime am Freitag überlegen.Auch für Vox fiel der Abend nicht sonders rosig aus. Allerdings war er kein Totalausfall wie bei Kabel Eins. Wiederholungen vonbrachten nur zwischen 4,8 und 5,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Lange hielt die Serie zirka 400.000 klassisch Umworbene. Beim Gesamtpublikum wurden die Anteile zu später Stunde hinaus ebenfalls größer. Nach zweimal mäßigen 2,7 Prozent zum Start wurden noch 3,3 und 3,4 Prozent erreicht.