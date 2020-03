Trotz geringer Verluste - «Lets Dance» bleibt Mega-Erfolg

Quotennews

Die erste Folge von «Let’s Dance» war ein voller Erfolg. In Woche zwei machte die Staffel stark weiter. Auch an diesem Freitag lief es für die Tänzer und RTL weiter hervorragend.

Die dritte Folge vonerreichte am Freitagabend erneut sehr starke Zuschauerzahlen. Insgesamt schauten sich rund 4,51 Millionen Menschen die Tanz-Show an. Die Umworbenen waren mit 1,67 Millionen Interessierten vor dem Fernseher. Es wurden bärenstarke Marktanteile in Höhe von 17,8 Prozent ab drei Jahren und 23,1 Prozent in der Zielgruppe ermittelt. Somit erreichte die Sendung am vergangenen Freitagabend mit einem deutlichen Abstand die meisten jungen Zuschauer. Beim Gesamtmarkt musste man sich nur dem ZDF und der Krimiserie «Der Staatsanwalt» geschlagen geben.Trotz der hohen Zuschauerzahlen, musste «Let’s Dance» allerdings erneut kleine Verluste im Vergleich zur vergangenen Woche hinnehmen. Vor acht Tagen schalteten rund 4,61 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 1,75 Millionen der 14- bis 49-Jährigen ein. Auch die Marktanteile waren bei der zweiten Folge höher. Demnach hatte RTL am 29. Februar einen Gesamtmarktanteil in Höhe von 18,4 Prozent und einen Marktanteil in Höhe von 24,8 Prozent in der Zielgruppe. Trotz alledem bleibt die Sendung auf Erfolgskurs und erreichte erneut sehr starke Quoten. Mit Laura Müller und Co läuft die Show noch besser als in den vergangenen Jahren.Die hohen Zuschauerzahlen setzten sich im Anschluss sogar fort. Daserreichte zu später Stunde einen überdurchschnittlichen Gesamtmarktanteil in Höhe von 18,0 Prozent und 2,01 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Bei den Umworbenen generierte der Sender mit 0,67 Millionen Interessierten sogar einen Marktanteil in Höhe von 19,3 Prozent.