Abwärtstrend hält an: «Indebted» mit neuen Tiefs

US-Quoten

Die neue NBC-Sitcom «Indebted» hat in der Zielgruppe einen neuen Negativrekord aufgestellt. Immerhin leicht steigern konnte sich «Will & Grace».

Es läuft weiterhin nicht rund für die neue NBC-Sitcommit Fran Drescher: Das Zielgruppen-Rating bei den 18- bis 49-Jährigen ist am Donnerstag mit 0,3 Prozent auf einen neuen Negativrekord gefallen. Nur noch 1,40 Millionen Menschen ab zwei Jahren sahen um 21.30 Uhr zu, auch das ist ein neuer Minusrekord.lagen bei 0,5 Prozent, das war immerhin eine kleine Steigerung gegenüber der Vorwoche (0,4 Prozent). 2,09 Millionen Zuschauer waren dabei.eröffnete die Primetime mit einem Re-Run, daher waren nur 0,5 Prozent möglich.entpuppte sich also mit einer Erstausstrahlung als stärkstes NBC-Format am Abend, 0,6 Prozent wurden als Rating ausgewiesen.hat für CBS mal wieder den Gesamt-Sieg geholt, allerdings gingen binnen zwei Wochen einige Zuschauer abhanden. Bei 8,47 Millionen lag die Reichweite, etwa eine halbe Million Zuseher gingen verloren. 0,9 Prozent betrug das Rating bei den Umworbenen.machte mit 0,6 Prozent weiter,undlagen bei 0,7 und 0,6 Prozent.hielt sich bei 0,5 Prozent, auch die absolute Zuschauerzahl blieb mit 4,62 Millionen stabil.1,3 Prozent führtenzum Sieg bei den Werberelevanten,war im Vorfeld schon auf gute 1,0 Prozent gekommen.kann damit nicht mithalten und musste sich mit einem Rating in Höhe von 0,6 Prozent abfinden. 3,74 Millionen Zuschauer sahen sich die Dramaserie an, während in den ersten beiden Primetime-Stunden die Marke von sechs Millionen Zuschauern übersprungen worden ist.