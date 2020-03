medienfreunde: Sabine Vitua

Interview

Im Moment ist sie im Streaming, im linearen Fernsehen und im Kino zu finden. Aber welche Sendung würde Sabine Vitua zurückholen, wenn sie könnte?

«Das Dschungelbuch» von 1967.«Stan & Ollie» – ich vergöttere sie!Hassen weiß ich nicht. Aber 'Im Schatten' von Thomas Arslan hat leider fast keiner gesehen!«Sex and the City» & «Die fabelhafte Welt der Amelie».«Pastewka», «Columbo», «Hospital der Geister».Die Werke von Dostojewski, die Serien «Stan & Ollie» und «Big Little Lies».als Talkgast in der «The Late Late Show» damals mit Craig Ferguson (mein Liebling!) Oder, wenn ich einen mutigen Tag hätte, in der «Kurt Krömer Show» im rbb.Tiertrainer beim FilmMaren Kroymann und Hazel Brugger, aufregende, witzige Frauen aus unterschiedlichen Generationen. Am liebsten im Biergarten im Sommer.Interviews, am liebsten mit Hirnforschern und auch sehr gerne von Ricky Gervais.… schlafe oder schwimme ich.Auf Amazon Prime läuft die finale «Pastewka»-Staffel, im Kino startet am 12. März der Kinderfilm «Zu weit weg» und im ZDF läuft am 8. und 15. März um 20.15 Uhr «Ein Tisch in der Provence».