«The Affair»: Maura Tierney steigt bei «Rust» ein

Die ehemalige Hauptdarstellerin von «Emergency Room» arbeitet wieder für Showtime.

Maura Tierney, die im vergangenen Jahr mit der fünften Staffel die Showtime-Serie «The Affair» beendete, bleibt ihrem Pay-TV-Sender treu. Sie unterschrieb einen Vertrag für das neue Drama «Rust», in dem auch Jeff Daniels («The Newsroom») mit von der Partie ist. Die neue Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Philipp Meyer. Neben Tierney und Daniels stehen auch Bill Camp, David Alvarez, Alex Neustaedter und die Newcomerin Julia Mayorga vor der Kamera.«Rust», das im Juli 2019 geordert wurde, ist ein Familiendrama, das den zerfledderten amerikanischen Traum durch die Augen des komplizierten und kompromittierten Polizeichef Del Harris (Daniels) in einer Stadt im Südwesten von Pennsylvania sieht. Tierney spielt Grace Poe, eine Frau, die versucht, eine Gewerkschaft in einer Kleiderfabrik zu gründen, während ihr Sohn Billy (Neustaedter) des Mordes beschuldigt wird.«Rust» stammt von den ausführenden Produzenten Dan Futterman und Michael De Luca. Daniels produziert die Serie an der Seite von Elisa Ellis. Platform One Media produziert, die Dreharbeiten sollen Ende März in Pittsburgh starten.