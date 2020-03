«Sonic the Hedgehog»-Schmiede schließt Deal mit Legendary

US-Fernsehen

Nachdem das Projekt von dj2 Entertainment einschlug, hat man einen TV-Vertrag mit Legendary Television abgeschlossen.

Der Spielfilm «Sonic the Hedgehog» war ein großer Erfolg, darüber kann sich das Unternehmen dj2 Entertainment sehr freuen. Die Produktionsschmiede hinter dem Kinofilm hat nun einen First-Look-Deal mit Legendary Television abgeschlossen. Legendary und dj2 arbeiten an mehreren Projekten von erfolgreichen Produzenten wie Ed Ricourt («Raising Dion»), Thor Freundenthal («Carnival Row»), Matt Hastings («The Handmaid’s Tale») und Darek Kolstad («John Wick»).„dj2 Entertainment teilt unsere Vision, populäres geistiges Eigentum in weitläufige Welten zu adaptieren, die das Publikum in ihren Bann ziehen. Wir sind begeistert, mit ihnen sowie mit extrem talentierten Autoren und Regisseuren wie Ed, Thor, Matt und Derek an zukünftigen Projekten und Videospiel-Adaptionen zusammenzuarbeiten“, sagte Legendary-Chef Nick Pepper.dj2 wurde von Dmitri M. Johnson gegründet, Stephan Bugaj und Howard Bliss gehören zum Entwicklungsteam. Schon vor dem Deal arbeiteten Legendary und dj2 gemeinsam an einem Projekt, das im Land Oz nach den Romanen L. Frank Baum spielt.