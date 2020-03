Netflix bestellt gleich zwei «Charlie und die Schokoladenfabrik»-Serien

US-Fernsehen

Für die Projekte ist Taika Waitiki verantwortlich, der zuletzt für sein Drehbuch von «Jojo Rabbit» einen Oscar gewann.

Schon 15 Jahre ist es her, dass Tim Burton mit Johnny Depp den Spielfilm «Charlie und die Schokoladenfabrik» in die Kinos brachte. Jetzt bestellte der amerikanische Streamingdienst Netflix zwei animierte Serien über «Charlie and the Chocolate Factory». Verantwortlich für die zwei Projekte ist Taika Waitiki, der für sein adaptiertes Drehbuch von «Jojo Rabbit» einen Oscar gewann. Er wird die beiden Projekte schreiben, Regie führen und auch als Produzent fungieren.Die zwei neuen Serien basieren auf dem 1964 erschienenen Kinderroman von Roald Dahl über die Abenteuer des jungen Charlie Bucket in der Schokoladenfabrik von Willy Wonka. Das zweite Projekt handelt von den Umpa Lumpas, den kleinen Menschen, die in Loompaland gejagt wurden, bevor Wonka sie zur Arbeit in seiner Fabrik einlud. Sie werden mit Kakaobahnen bezahlt und sind schelmisch, lieben Witze und singen Lieder.„Die Serien werden den Geist und den Ton der ursprünglichen Geschichte beibehalten und gleichzeitig die Welt und die Charaktere weit über die Seiten des Wahl-Buches hinaus erweitern“, teilte Netflix mit. Das Unternehmen ließ verlauten, dass man eine „umfassende Partnerschaft“ mit der The Roald Dahl Story Company abschloss. So sollen auch weitere Dahl-Projekte wie «Matilda» ► und «The BFG» ► neu umgesetzt werden.„Genau den richtigen kreativen Partner zu finden, um Willy Wonka, Charlie und die Umpa Lumas in der Animation zum Leben zu erwecken, war eine gewaltige Aufgabe… bis Taika den Raum betrat“, teilte Netflix-Animations-Vizechefin Melissa Cobb mit. „Dann war es wirklich offensichtlich. Wenn Dahl eine Figur eines Filmemachers geschaffen hätte, um seine Arbeit zu adaptieren, bin ich mir ziemlich sicher, dass er Taika geschaffen hätte.“