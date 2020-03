Über sechs Prozent: ProSieben Maxx räumt mit «Border Patrol New Zealand» ab

Quotennews

Zur Mittagsstunde landete der kleine Männersender somit auf Augenhöhe mit Sat.1.

Der Münchner Männersender ProSieben Maxx erfreut sich seines starken Mittags-Line-Ups. Zur Zeit werden rund um die Mittagsstunde mehrere Episoden der internationalen Factual-Produktionausgestrahlt – und diese trumpfen so richtig auf. Am Mittwoch kam schon die erste ab 11.10 Uhr gezeigte Episode der Sendestrecke auf fantastische 6,0 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen. 0,16 Millionen Menschen schauten zu. Rund eine halbe Stunde später stieg die Quote sogar auf 6,4 Prozent Marktanteil, eine weitere Episode danach hielt die Werte ziemlich und landete bei 6,3 Prozent. Die Reichweiten wurden auf je 0,17 Millionen benannt.Somit lag ProSiebenMaxx in der 11-Uhr-Stunde fast auf Augenhöhe mit dem eigentlich viel größeren Sat.1 . Sat.1 wiederholt hier alte Ausgaben vonBei den Umworbenen standen am Mittwoch ab elf Uhr im Schnitt 6,7 Prozent Marktanteil auf der Uhr. Insgesamt fiel die Reichweite natürlich klar höher aus – hier holte die Scripted-Reality im Schnitt 0,39 Millionen Zuschauer.Zurück aber zu ProSiebenMaxx, wo «Border Patrol New Zealand» noch bis 14.40 Uhr zu sehen, im Nachmittagsprogramm dann aber die ganz hohen Ergebnisse nicht mehr hielt. Die um kurz vor 14 Uhr gestartete Episode etwa kam noch auf 2,6 Prozent, ab 14.15 Uhr schauten 3,0 Prozent der klassisch Umworbenen zu. Für den Männersender sind das weiterhin enorm starke Ergebnisse. Der eigentliche Senderschnitt liegt bei knapp über eineinhalb Prozent in der Zielgruppe. Probleme bei ProSiebenMaxx haben weiterhin Teile der Anime-Schiene am späteren Nachmittag. Der um 16.20 Uhr gestartete-Doppelpack etwa kam nicht über düstere 0,4 und 0,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus.