Hilfe für «Big Brother»: Sat.1 setzt neue Ermittler-Shows als Lead-In ein

Somit bekommt die Reality-Show noch im März Erstausstrahlungen als Lead-In. Sat.1 setzt große Hoffnungen, unter anderem in die Rückkehr von Bernie Kuhnt.

Mehr zum Thema Wie populär Ermittlershows, vor allem bekannte Marken heute noch sind, zeigt dieser «K11»-Quotencheck.

Beim Sender Sat.1 sind die Sorgen bezogen auf das Vorabend-Programm weiterhin recht prominent ausgeprägt. Mit Werten von zumeist unter sieben Prozent Marktanteil läuft das Reality-Eventum 19 Uhr mehr schlecht als recht. Das Lead-In, das zur Zeit aus alten «Auf Streife – Die Spezialisten»-Episoden besteht, ist noch unerfolgreicher. Am Montag dieser Woche erreichte das Format gerade einmal 4,1 Prozent bei den Umworbenen, am Dienstag standen fünfeinhalb Prozent auf der Uhr. Ab dem 23. März setzt Sat.1 deshalb nun auf (Neuauflagen von) Ermittlershows. Vor wenigen Monaten hatte der Sender angekündigt, früher erfolgreiche Marken zurückzubringen – unter anderem das bei Sat.1 Gold noch heute für tolle Werte sorgende «K11 – Kommissare ermitteln». «K11» kommt in der ersten Phase aber noch nicht zum Einsatz.Stattdessen wird der Vorabend ab 23. März voneröffnet. In der filmpool-Produktion geht es um schon aus «Auf Streife» bekannte Ordnungshüter. Die Aufklärung schwerer Straftaten im Raum Köln steht im Fokus der Arbeit der Ermittler Paul Richter und Stephan Sindera und ihrer neuen und eigenständigen Einsatzkommission. Während diese Produktion um 18 Uhr läuft, kehrt eine halbe Stunde später Bernie Kuhnt ins Sat.1-Programm zurück, in den neuen Folgen allerdings nicht mehr mit Conny Niedrig. Stattdessen ist nun Lara Grünberg an seiner Seite zu sehen. Das Format heißt folglichSina Peters, Thomas Bossmann, Vicky Sommer und Christian König helfen dabei. Lara Grünberg ist den Sat.1-Zuschauern schon aus der inzwischen eingestellten «Ruhrpottwache» bekannt.