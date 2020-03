Trotz Super Tuesday: «The Resident» mit bestem Staffelergebnis

US-Quoten

Es war kein gewöhnlicher Dienstag in den USA, es war Super Tuesday. Gleich 14 Bundesstaaten wurden zur Urne gebeten, um sich für einen demokratischen Kandidaten zu entscheiden. NBC, ABC und CBS widmeten ihr Abendprogramm der Analyse dessen. Gewinner des Abends wurde ein anderer.

Acht Monate vor der Präsidentschafts-Wahl am 3. November dieses Jahres wurde in gleich 14 US-Bundesstaaten über die möglichen Kandidaten abgestimmt. Der sogenannte „Super Tuesday“. Die beiden größten Gewinner bei den Demokraten hießen Joe Biden und Bernie Sanders. Im Fernsehen war das Feld deutlich enger gesteckt, denn sowohl ABC, CBS und NBC berichteten am Abend live über die Wahlergebnisse in dreistündigen Sondersendungen. Dabei gab NBCsdie beste Figur ab und lockte durchschnittlich 2,81 Millionen Politik-Interessierte an. Zu Beginn der Übertragung kam die Nachrichten-Sendung gar auf 3,24 Millionen Zuschauer. Beim jungen Publikum der 18- bis 49-Jährigen betrug das Rating zu Beginn 0,7 Prozent, im Durschnitt 0,6 Punkte. Knapp dahinter belegte ABC Platz zwei mit 2,72 Millionen Neugierigen im Mittel. Das Rating vonbelief sich hierbei jedoch nur auf 0,5 Prozent.CBS – traditionell mit eher älteren Zusehern – schaffte es in der Zielgruppe nur auf schwache 0,3 Prozent. Insgesamt verfolgten die dreistündige Berichterstattung mit dem dramatischen Titel2,52 Millionen Polit-Affine. Die höchste Reichweite lag auch hier in der ersten Stunde bei 3,16 Millionen.Wer am Dienstag keine Lust auf Politik hatte, sondern Unterhaltung suchte, war bei FOX zu Hause, denn hier gab es eine neue Folge vonund das Comeback vonzu bestaunen. Die Mediziner-Sendung fuhr das beste Ergebnis in diesem Jahr ein. 0,8 Prozent in der werberelevanten Gruppe bedeuten einen positiven Trend und insgesamt 4,80 Millionen Fans ist die mit Abstand höchste Sehbeteiligung der aktuellen dritten Staffel. Diesen starken Vorlauf wussteim Anschluss nicht zu nutzen. Die erste Ausgabe nach der Winterpause blieb in der Gesamtreichweite leicht hinter der letzten Ausgabe von 2019 zurück und ergatterte 2,46 Millionen Zuschauer. Auch in der Zielgruppe zeigte der Pfeil nach unten, statt 0,7 gab es diesmal unterdurchschnittliche 0,6 Prozent. The CW entzog sich der Konkurrenz und zeigte lediglich Wiederholungen von(0,2 Prozent) und(0,1 Prozent).