Sponsored Informerical Article

06. März 2020, 09:00 Uhr

Seit Februar 2020 strahlt der Sender FOX Channel die neuen Folgen aus. Diese können auch gestreamt werden.

Seit dem 5. November 2010 sind in Deutschland die Zombis los. Der Unterhaltungssender FOX Channel strahlt seither die amerikanische Fernsehserie «The Walking Dead» aus, die von Frank Darabont kreiert wurde und die sich auf die gleichnamige Comicserie von Robert Kirkman und Tony Moore stützt.Die Serie, die inzwischen zwei Ableger erhalten hat, spielt zu Beginn hauptsächlich im Großraum Atlanta im US-Bundestaat Georgia. Der Deputy Sheriff Rick Grimes führt eine Gruppe von Überlebenden an, die vor Untoten flüchten. Der Plot bewegte zum Start der Serie viele Menschen und verhalf dem Sender AMC zu 5,24 Millionen Zuschauer. Die übrigen Staffeln lieferten noch höhere Werte ab, ehe es mit der Runde neun erstmals unter die Werte der ersten zwei Seasons ging. Dennoch sind die Quoten für den amerikanischen Sender AMC mehr als gut.Im zweiten Teil der zehnten Staffel, die ab 24. Februar 2020 um 21.00 Uhr beim FOX Channel läuft, sind Daryl Dixon, verkörpert von Norman Reedus, und seine Anhänger immer noch auf der Hut vor der Gruppe der Flüsterer. Diese Gruppe von Überlebenden hat sich in der apokalyptischen Welt perfekt angepasst. Gelingt es der Gemeinschaft, im Kampf gegen diesen übermächtigen Feind, ihre Menschlichkeit zu bewahren?Außerdem bringt Aaron (Ross Marquand) von Aphas sonst treu ergebender Anhängerin Gamma (Thora Birch) den Aufenthaltsort einer Beißerhorde in Erfahrung. Ein Trupp versucht nun diesen ausfindig zu machen und findet allerdings ein leeres Tal vor. Tappt die Gruppe in ein leeres Tal vor und gerät in eine Falle?