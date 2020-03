Über acht Millionen sehen Bayerns Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale

Quotennews

Auch für die Zusammenfassung der parallellaufenden Partie im Anschluss interessieren sich noch über fünf Millionen Fußballfans.

Das Viertelfinalspiel des DFB-Pokals zwischen dem FC Bayern München und dem FC Schalke 04 war wie zu erwarten der Publikumsmagnet des Abends. 8,03 Millionen Fußballfans sahen dabei zu, wie die Bayern-Spieler 1:0 gewannen. Einen ausgezeichneten Marktanteil von 27,4 Prozent fuhr das Erste somit ein. In der jüngeren Gruppe lag die Sehbeteiligung bei einem Vielfachen des üblichen Senderschnitts und man kam auf hervorragende 25,6 Prozent. Die Reichweite betrug somit 2,24 Millionen Interessierte.Mit Zusammenfassung der anderen Partie, bei der Saarbrücken im Elfmeterschießen gegen Düsseldorf siegte und so als erster Viertligist den Einzug ins Halbfinale schaffte, verbuchte man ab 22:55 Uhr noch 5,34 Millionen Zuschauer. Die Quote blieb somit beinahe konstant bei traumhaften 27,0 Prozent. Bei einem Publikum von 1,12 Millionen 14- bis 49-Jährigen war dem Sender weiterhin ein starker Markanteil von 21,2 Prozent sicher.Verglichen mit dem letzten Bayern-Spiel vom 5. Februar baute man die bereits enorme Reichweite an diesem Dienstagabend sogar noch weiter aus. Auch bei der Achtelfinalpartie gegen Hoffenheim lockte das Erste schon 6,90 Millionen Fußballfans und sicherte sich somit einen exzellenten Marktanteil von 23,6 Prozent. Bei den 1,87 Millionen jüngeren Begeisterten ergatterte der Sender eine hohe Quote von 20,6 Prozent.