«Schitts Creek»-Star Hampshire heuert bei King-Serie an

US-Fernsehen

Emily Hamsphire wird bei der Epix-Serie «Jerusalem’s Lot» mit an Bord sein.

Die Darstellerin Emily Hampshire, die für ihre Rolle als Motelangestellte in «Schitt’s Creek» bekannt ist, wurde für eine neue Epix-Serie gecastet. Sie wird zusammen mit Adrien Brody in «Jerusalem’s Lot» mitspielen. Das Format basiert auf einer Geschichte von Horror-Autor Stephen King und spielt in den 1850er Jahren.«Jerusalem’s Lot» handelt von Kapitän Charles Boone (Brody), der mit seinen drei Kindern nach dem Tod seiner Frau in das kleine und verschlafene Nest Precher’s Corners, Maine, umzieht. Charles wird sich jedoch bald mit den Geheimnissen der schmutzigen Geschichte seiner Familie auseinandersetzen. Hampshire wird Rebecca Morgan spielen, eine ehrgeizige junge Frau, die Precher’s Corners verlassen hat, um das Mount Holyoke College zu besuchen. Sie kehrt in ihre Heimat zurück, um eine Geschichte für das „Atlantic Magazine“ zu schreiben.Außer in «Schitt’s Creek» wird Hampshire auch in Sam Raimis Quibi-Serie «50 Staates of Fright» und dem Thriller «Home» zu sehen sein. Die Produktion von «Jerusalem’s Lot» soll im Mai 2020 starten und bereits im Herbst 2020 auf Sendung gehen. Das Format wird von Donald De Line produziert, der schon «Ready Player One» ► und «Wayward Pines» umsetzte.