«Krass Klassenfahrt» bleibt langfristig bei Joyn

Vermischtes

Die Webserie wird bis Staffel neun laufen.

Mit durchschnittlich 1,5 Millionen Views pro Folge ist die Webseriedie erfolgreichste deutsche YouTube-Webserie aller Zeiten und gehört zu den am stärksten wachsenden YouTube-Kanälen in Deutschland. Das Format läuft auch beim Streamingdienst Joyn , neu hinzugekommen ist hier kürzlich die zwölfteilige sechste Staffel. Nun wurde bekannt, dass Studio71 und moonvibe (das Medienunternehmen von Jonas Ems, Jonas Wuttke und Edwin Tetteh) länger zusammenarbeiten. Somit werden alle Folgen bis einschließlich Staffel neun bei Joyn landen.Sebastian Romanus, Geschäftsführer von Studio71, dazu: „Wir freuen uns, dass wir unsere erfolgreichen Creator Jonas Ems und Jonas Wuttke bei diesem Format unterstützen können. Es finden immer mehr hochwertige Produktionen aus dem YouTube-Universum ihren Weg auf die großen VOD-Portale und ins TV. Wir sehen uns dabei als Schnittstelle und Partner, um unsere Creator auf diesem Weg professionell, beratend sowie finanziell zu begleiten und mit ihnen gemeinsam weitere Potenziale zu erschließen.“YouTube-Star und Co-Produzent Jonas Wuttke zur Kooperation: „Es ist großartig, «Krass Klassenfahrt» neben der YouTube Auswertung gemeinsam mit Studio71 und Joyn auch auf einem solch großen Streaming-Portal an den Start zu bringen! Die Zusammenarbeit ermöglicht es uns, das Format nachhaltig und größer weiterzuentwickeln. In diesem Jahr ist noch viel für das «Krass Klassenfahrt»-Universum geplant.“ Die weiteren drei Staffeln werden in den nächsten zwölf Monaten im Quartalsrhythmus veröffentlicht.