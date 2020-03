Nach «The Closer»: Kyra Sedgwick mit neuem Projekt

US-Fernsehen

Die bekannte Schauspielerin arbeitet für ABC an die neue Comedy «My Village».

Die Schauspielerin Kyra Sedgwick steht nun für den Pilotfilm der Sitcom «My Village» vor der Kamera, in dem sich die Mutter von Jean Raines (Sedgewick) entschließt, wieder mehr Platz im Leben ihrer Kinder einzunehmen. Die Rolle wäre für Kyra Sedgewick eine Rückkehr zum TV-Sender ABC, denn zuletzt stand sie für «Ten Days in the Valley» vor der Kamera. Da das Projekt jedoch krachend scheiterte, wurde das Format auf dem Fernsehfriedhof beerdigt.Sieben Jahre lang verkörperte Sedgewick die Hauptrolle in «The Closer» und fuhr für den Turner-Sender TNT tolle Reichweiten ein. Außerdem übernahm sie mehrere Gastauftritte für die NBC- und ehemals FOX-Comedy «Brookly Nine-Nine» als Madeline Wuntch. Zu ihren Filmen gehörten «The Edge of Seventeen» und «The Possession».«My Village» wird von Kari Lizer geschrieben und produziert. Sony Pictures Television und die ABC Studios werden gemeinsam die Produktion übernehmen. Lizer wird im Rahmen ihres Sony-Vertrages wichtige Schlüsselpositionen besetzen. Pam Fryman, die fast alle Folgen von «How I Met Your Mother» umsetzte, übernimmt die Regie.