Sat.1 am Vormittag: Dr. Wimmer statt «Big Brother»

TV-News

Überraschung Nummer 1: Der neue Sat.1-Medizintalk bekommt keinen prominenten Sendeplatz, Überraschung Nummer 2: «Big Brother» verliert schon einen ersten Sendeplatz.

Sat.1 hat einen Sendeplatz für sein neues Daytime-Format mit dem unter anderem von YouTube bekannten Mediziner Dr. Johannes Wimmer gefunden.wird allerdings nur um zehn Uhr vormittags gezeigt. Über einen längeren Zeitraum liefen auf diesem Sat.1-Slot Wiederholungen von alten Scripted-Realitys, seit dem 11. Februar sind direkt nach dem «Sat.1 Frühstücksfernsehen» Vortags-Re-Runs vonbeheimatet. Diese holten in der zurückliegenden Woche zwischen 4,3 und 7,8 Prozent Marktanteil - großteils also ziemlich enttäuschende Werte. Daher heißt es nun: Der große Bruder verliert ab dem 16. März seinen Sendeplatz am Vormittag und wird dann nur noch um 19 Uhr (und montags um 20.15 Uhr) gesendet.Stattdessen soll nun also Dr. Wimmer medizinische Aufklärungsarbeit leisten. Die Produktion des Formats begann schon im November 2019, damals war übrigens noch von einer Ausstrahlung im Nachmittags-Line-Up die Rede. Das Konzept: Gesundheitsthemen auf die für Dr. Wimmer charakteristische Art gleichzeitig informativ und unterhaltsam präsentieren. Versprochen sind "echte Gäste" mit "echten medizinischen Geschichten" auftreten. Auch das Publikum soll eingebunden werden, zum Beispiel mit Fragen oder Experimenten.Für die Umsetzung der Show ist Sony Pictures verantwortlich. Mit welchen Gefühlen man dort auf den jetzt auserwählten Sendeplatz blickt, ist übrigens nicht bekannt. Genauso wenig, ob eine Fortsetzung der Produktion überhaupt noch im Bereich des Möglichen liegt. Für Sat.1 ist es morgens um zehn Uhr übrigens nicht das erste Gesundheitsmagazin. Bis Anfang 2019 liefen immer montags um zehn Uhr Folgen von «Total gesund» - ebenfalls eine Sendung, in der es um medizinische Themen und Mythen ging. Britt Hagedorn und Prof. Dr. Kurscheidt waren in dieser Produktion vor der Kamera zu sehen.