Harry Potter und die erneuten Wochen des ihm gewidmeten Pay-TV-Senders

TV-News

Sky Cinema Harry Potter HD kehrt zurück: Sky Deutschland bringt den Event-Sender zu Ostern wieder auf die Mattscheiben.

Sky Deutschland hatte schon einmal mit Sky Cinema Harry Potter HD Erfolg, und nun will der Pay-TV.Anbieter es erneut wissen: Im April bringt er den Pop-up-Channel rund um die von J.K. Rowling erdachten Wunder der Wizarding World zurück auf die hiesigen Mattscheiben. Dann gibt es auch eine Premiere zu feiern:Erstmals im deutschen Fernsehen werden alle Filme der «Harry Potter»-Saga zusammen mit beiden «Phantastische Tierwesen»-Teilen kompakt auf einem Sender beheimatet sein. Sky Cinema Harry Potter HD wird vom 9. bis zum 26. April empfangbar sein. Darüber hinaus werden alle Filme auch On Demand und mit dem monatlich kündbaren Streamingdienst Sky Ticket abrufbar sein.Michaela Tarantino, Vice President Cinema bei Sky Deutschland, kommentiert: "Bei Sky gibt's in diesem Jahr zauberhafte Ostern. Film-Fans können sich auf alle «Harry Potter»-Hits freuen und dorthin zurückkehren, wo alles mit dem legendären «Harry Potter und der Stein der Weisen» begann, bevor sie den neuesten Film der Wizarding World genießen: «Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen». Die beliebten Hits gibt es rund um die Uhr auf dem Pop-up Channel Sky Cinema Harry Potter HD. Alles auch auf Abruf und in UHD. Das bietet nur Sky."